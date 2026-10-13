«Явное нарушение правил». ФИФА не раскрыла сведения о выплатах Инфантино

Международная федерация футбола (ФИФА) скрыла данные о дополнительных выплатах в адрес президента Джанни Инфантино на сумму около € 1,5 млн. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на The Times.

Согласно годовому отчёту организации за 2024 год, доход Инфантино составил € 4,6 млн. При этом издание утверждает, что документ не содержит сведений о перечислении ему ещё около € 1,5 млн от дочерней структуры FWC 2026 US Inc, отвечавшей за подготовку чемпионата мира 2026 года в США.

По версии The Times, эти средства могли направляться на покрытие расходов Инфантино в Майами.

«Это явное нарушение правил, если он получает дополнительные выплаты от компаний, связанных с ФИФА, и сведения об этом не раскрываются. Устав ФИФА обязывает обеспечивать полную прозрачность», — заявил бывший председатель комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро, призвав инициировать расследование.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) обвинили Инфантино в обмане в рамках проекта FIFA Forward Enterprise. ФИФА отвергла обвинения в неправомерных действиях. Инфантино планирует участвовать в выборах президента ФИФА, которые состоятся 18 марта 2027 года в Рабате.