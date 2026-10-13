15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Явное нарушение правил». ФИФА не раскрыла сведения о выплатах Инфантино

«Явное нарушение правил». ФИФА не раскрыла сведения о выплатах Инфантино
Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) скрыла данные о дополнительных выплатах в адрес президента Джанни Инфантино на сумму около € 1,5 млн. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на The Times.

Согласно годовому отчёту организации за 2024 год, доход Инфантино составил € 4,6 млн. При этом издание утверждает, что документ не содержит сведений о перечислении ему ещё около € 1,5 млн от дочерней структуры FWC 2026 US Inc, отвечавшей за подготовку чемпионата мира 2026 года в США.

По версии The Times, эти средства могли направляться на покрытие расходов Инфантино в Майами.

«Это явное нарушение правил, если он получает дополнительные выплаты от компаний, связанных с ФИФА, и сведения об этом не раскрываются. Устав ФИФА обязывает обеспечивать полную прозрачность», — заявил бывший председатель комитета ФИФА по управлению Мигель Мадуро, призвав инициировать расследование.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Азиатская конфедерация футбола (АФК) и Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) обвинили Инфантино в обмане в рамках проекта FIFA Forward Enterprise. ФИФА отвергла обвинения в неправомерных действиях. Инфантино планирует участвовать в выборах президента ФИФА, которые состоятся 18 марта 2027 года в Рабате.

Материалы по теме
Экс-руководитель «Барселоны» раскрыл примерную дату прощального матча Месси на «Камп Ноу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android