«Иногда казалось, что я зашёл в тупик». Энрике — о своей карьере в «ПСЖ» и жизни в Париже

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями о своей карьере в качестве наставника красно-синих, рассказал о своей адаптации и ответил на вопрос о том, стал ли он настоящим парижанином.

«Надеюсь остаться связанным с Парижем до конца жизни! Я продлил свой контракт и теперь испытываю ещё большее давление, чтобы доказать, что готов продолжать и хочу выиграть ещё много трофеев с «Пари Сен-Жермен». Я не стал спокойнее или безмятежнее только от того, что люди говорят мне, что они очень довольны. Парижане часто говорят мне: «Вы изменили нашу жизнь». В жизни есть гораздо более важные вещи. Для тренера это по-прежнему очень ценно — осознавать, что твоя работа смогла что-то дать людям, и делить с ними и их семьями такие сильные эмоции.

Стал ли я настоящим парижанином? Надеюсь! Но мне всё ещё нужно серьёзно улучшить свой французский. Первые годы были для меня очень трудными, когда я пытался говорить на этом языке. Иногда мне казалось, что я зашёл в тупик. Но я прогрессирую и с каждым днём чувствую себя всё более комфортно. Я думаю, важно передавать то, что имеет значение для этого парижского и французского клуба, и поддерживать его культуру. Я иностранец, но хочу быть связанным с Парижем и надеюсь остаться связанным с этим городом до конца жизни», — приводит слова Энрике аккаунт в соцсети Paris No Limit.

Испанский специалист возглавляет парижскую команду с лета 2023 года. За этот период под руководством Энрике «ПСЖ» два раза выиграл Лигу чемпионов (сезон-2024/2025, сезон-2025/2026) и Суперкубок УЕФА, трижды стал чемпионом Франции (2023/2024, 2024/2025, 2025/2026) и обладателем Суперкубка страны. Также «ПСЖ» два раза завоевал Кубок Франции (2023/2024, 2024/2025) и один раз брал Межконтинентальный кубок ФИФА (2025).