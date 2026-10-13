Экс-форвард сборной Франции раскритиковал Мбаппе за слова о «Золотом мяче»

Бывший нападающий сборной Франции Жан-Пьер Папен раскритиковал форварда «Реала» Килиана Мбаппе за его заявления о «Золотом мяче».

«Мне очень нравится Килиан. Он тоже человек рекордов. Но в какой-то момент всё сводится к «я, я, я и только я должен получить «Золотой мяч». Но ведь выбирают другие! В какой-то момент в его публичных заявлениях звучало так, будто никто, кроме него, не заслуживает этой награды. Для меня это было уже чересчур. Слишком много.

Сегодня, если посмотреть на то, как вручают «Золотой мяч», есть целый ряд критериев. И вот по этому критерию у Килиана всё не так. В остальном всё хорошо, но здесь есть проблема», — приводит слова Папена Footmercato.

Церемония вручения награды запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.