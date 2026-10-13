15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Если коротко описать игру». Погребняк символом отреагировал на матч «Краснодар» — «Зенит»

«Если коротко описать игру». Погребняк символом отреагировал на матч «Краснодар» — «Зенит»
Комментарии

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк опубликовал пост в соцсетях, где высказался о матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027, в котором сине-бело-голубые одолели «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 3:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«🔥 — если коротко описать игру «Краснодар» — «Зенит», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

После этой игры «Краснодар» с 21 очком располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице с 21 очком, но опережает зелёно-чёрных за счёт дополнительных показателей.

Материалы по теме
Аршавин прокомментировал победу «Зенита» над «Краснодаром», упомянув Карпукаса
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android