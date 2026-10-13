«Если коротко описать игру». Погребняк символом отреагировал на матч «Краснодар» — «Зенит»

Бывший нападающий сборной России и «Зенита» Павел Погребняк опубликовал пост в соцсетях, где высказался о матче 10-го тура Альфа-Банк РПЛ сезона-2026/2027, в котором сине-бело-голубые одолели «Краснодар». Встреча завершилась со счётом 3:2.

«🔥 — если коротко описать игру «Краснодар» — «Зенит», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

После этой игры «Краснодар» с 21 очком располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, «Зенит» занимает третью строчку в турнирной таблице с 21 очком, но опережает зелёно-чёрных за счёт дополнительных показателей.