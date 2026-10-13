Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего матча «Атлетико» с «Манчестер Юнайтед» в ЛЧ

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Завтра нам предстоит встретиться с соперником, который очень хорошо прессингует на нашей половине поля и располагает быстрыми игроками. Несмотря на ничьи на старте сезона, он создаёт столько же моментов, сколько и в прошлом году. Это «Манчестер», поэтому нам нужно направить игру в то русло, в котором, на наш взгляд, мы сможем причинить ему вред», — приводит слова Симеоне Marca.

Матч между «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» состоится 13 октября в Мадриде, начало в 22:00 мск.