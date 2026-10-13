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Тренер «Галатасарая» оценил шансы клуба в матче ЛЧ с «Барселоной»

Тренер «Галатасарая» оценил шансы клуба в матче ЛЧ с «Барселоной»
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Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о грядущем матче с «Барселоной» во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Галатасарай
Стамбул, Турция
Окончен
1 : 4
Барселона
Барселона, Испания
1:0 Батраков – 28'     1:1 Канселу – 43'     1:2 Лопес – 50'     1:3 Гордон – 53'     1:4 Адейеми – 65'    

«Нет смысла объяснять, насколько сильна «Барселона» и в какой футбол она играет. Когда мы были в хорошей форме, нам вместе с игроками удавалось добиваться больших успехов на этом стадионе. Наша цель всегда одна — победа. Все будут называть «Барселону» фаворитом, но у нас есть футболисты, которые готовы ей противостоять и искренне верят в успех», — приводит слова Бурука сайт УЕФА.

Тренер также подчеркнул, что «Галатасараю» необходимо действовать внимательно в обороне и не торопиться с мячом в атаке.

«Нам нужно сохранять спокойствие в атаке и контролировать мяч. В этом сезоне «Барселона» пропускает мало. Это команда, которая старается навязать сопернику свою игру. Мы должны свести количество ошибок к минимуму, поскольку они наказывают за любую оплошность», — добавил Бурук.

Матч «Галатасарай» — «Барселона» состоится сегодня, 13 октября, и начнётся в 22:00 мск.

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