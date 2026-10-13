Компани после ошибки Нойера заявил, что вратарь не сыграет в матче ЛЧ с «Викингом»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани выразил сомнения в участии вратаря Мануэля Нойера в матче Лиги чемпионов с «Викингом». Игра состоится сегодня, 13 октября.

«После матча с «Аугсбургом» мы узнали, что он почувствовал дискомфорт. Трудно сказать, сколько времени это займёт, но он не тренировался ни вчера, ни сегодня. Нет смысла идти на неоправданный риск. Не знаю, попадёт ли он в заявку на игру, но вероятность его выхода в стартовом составе очень мала. Дальше будем смотреть по ситуации.

Мы рассчитывали, что Мануэль сможет тренироваться. Я не хочу называть это травмой, но он продолжает испытывать неприятные ощущения, и улучшений нет. В какой-то момент понимаешь, что нужно принимать меры. Мы не станем рисковать его здоровьем, если он не будет готов на 100 процентов», — приводит слова Компани сайт «Баварии».

Напомним, в предыдущем матче мюнхенцев в Бундеслиге с «Аугсбургом» (2:2) Нойер допустил ошибку на первых секундах матча, которая привела к самому раннему голу в истории чемпионата Германии.