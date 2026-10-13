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На Украине сообщили, в какой стране сборная примет Грузию в Лиге наций

На Украине сообщили, в какой стране сборная примет Грузию в Лиге наций
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Сборная Украины проведёт домашний матч 6-го тура Лиги наций с Грузией в словацком Кошице. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 6-й тур
17 ноября 2026, вторник. 22:45 МСК
Украина
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится 17 ноября на стадионе «Футбольная арена Кошице» и начнётся в 22:45 по московскому времени.

Первый матч между командами в Грузии завершился без забитых мячей — 0:0. Перед встречей с грузинами украинцы 14 ноября сыграют на выезде с Северной Ирландией.

Напомним, после четырёх туров сборная Украины набрала четыре очка и занимает третье место в группе. У Грузии два очка — команда располагается на последней строчке турнирной таблицы.

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