На Украине сообщили, в какой стране сборная примет Грузию в Лиге наций

Сборная Украины проведёт домашний матч 6-го тура Лиги наций с Грузией в словацком Кошице. Об этом сообщила пресс-служба Украинской ассоциации футбола.

Встреча состоится 17 ноября на стадионе «Футбольная арена Кошице» и начнётся в 22:45 по московскому времени.

Первый матч между командами в Грузии завершился без забитых мячей — 0:0. Перед встречей с грузинами украинцы 14 ноября сыграют на выезде с Северной Ирландией.

Напомним, после четырёх туров сборная Украины набрала четыре очка и занимает третье место в группе. У Грузии два очка — команда располагается на последней строчке турнирной таблицы.