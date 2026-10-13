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«Не вижу грязи». Экс-игрок «Реала» — о поступке Винисиуса, дёрнувшего соперника за волосы

«Не вижу грязи». Экс-игрок «Реала» — о поступке Винисиуса, дёрнувшего соперника за волосы
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Бывший игрок и тренер «Реала» Хорхе Вальдано высказался об удалении нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора в матче с «Вильярреалом» (1:0) в чемпионате Испании.

«Я бы разделял такие эпизоды, как плевок, и то, что произошло здесь. Это был совершенно инстинктивный жест.

Он чувствует, что его зажимают, пытается освободиться от соперника и делает это способом, который правила запрещают строже всего. Но я не вижу в этом действии ни умысла, ни грязи», — приводит слова Вальдано Mundo Deportivo.

Напомним, Винисиус получил красную карточку за то, что дёрнул защитника Натана Салиба за волосы. Бразильцу грозит дисквалификация на несколько игр.

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