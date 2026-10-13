«Выдающийся матч». Гурцкая похвалил защитника «Зенита» Алипа за игру с «Краснодаром»

Футбольный агент Тимур Гурцкая остался впечатлён игрой защитника Нуралы Алипа в матче «Зенита» с «Краснодаром» (3:2).

«Алип сыграл выдающийся матч. Он просто уничтожил. Я видел это вживую, бороться с ним невозможно. Он понимал, как играть со всеми мячами. Если бы у нас давали награду «Лучший защитник тура», то это был бы Алип. Невозможно играть так, как он против Кордобы.

Я смотрел все три матча Казахстана. У них были отборочные матчи, в отличие от товарищеских матчей сборной России. Алип отыграл все матчи, забил два гола. Он в последнем матче с Фарерскими островами хромал, но всё равно вышел против «Краснодара» и отыграл», – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Алип по итогам тура стал лучшим футболистом по выигранным единоборствам в обороне — он выиграл 16 силовых эпизодов.