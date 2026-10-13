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«Выдающийся матч». Гурцкая похвалил защитника «Зенита» Алипа за игру с «Краснодаром»

«Выдающийся матч». Гурцкая похвалил защитника «Зенита» Алипа за игру с «Краснодаром»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая остался впечатлён игрой защитника Нуралы Алипа в матче «Зенита» с «Краснодаром» (3:2).

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10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Алип сыграл выдающийся матч. Он просто уничтожил. Я видел это вживую, бороться с ним невозможно. Он понимал, как играть со всеми мячами. Если бы у нас давали награду «Лучший защитник тура», то это был бы Алип. Невозможно играть так, как он против Кордобы.

Я смотрел все три матча Казахстана. У них были отборочные матчи, в отличие от товарищеских матчей сборной России. Алип отыграл все матчи, забил два гола. Он в последнем матче с Фарерскими островами хромал, но всё равно вышел против «Краснодара» и отыграл», – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Алип по итогам тура стал лучшим футболистом по выигранным единоборствам в обороне — он выиграл 16 силовых эпизодов.

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