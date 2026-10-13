«Выдающийся матч». Гурцкая похвалил защитника «Зенита» Алипа за игру с «Краснодаром»

Футбольный агент Тимур Гурцкая остался впечатлён игрой защитника Нуралы Алипа в матче «Зенита» с «Краснодаром» (3:2).
«Алип сыграл выдающийся матч. Он просто уничтожил. Я видел это вживую, бороться с ним невозможно. Он понимал, как играть со всеми мячами. Если бы у нас давали награду «Лучший защитник тура», то это был бы Алип. Невозможно играть так, как он против Кордобы.
Я смотрел все три матча Казахстана. У них были отборочные матчи, в отличие от товарищеских матчей сборной России. Алип отыграл все матчи, забил два гола. Он в последнем матче с Фарерскими островами хромал, но всё равно вышел против «Краснодара» и отыграл», – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».
Алип по итогам тура стал лучшим футболистом по выигранным единоборствам в обороне — он выиграл 16 силовых эпизодов.
- 18 октября 2026
-
23:10
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:06
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:46
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:16
-
21:06
-
20:59
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:50
-
20:44
-
20:30