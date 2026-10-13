Главный тренер «Акрона» Благоевич подтвердил, что мог оказаться в России и раньше

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич высказался о своём приезде в Россию.

— Вы ведь могли оказаться в России раньше – спортивный директор «Родины» Алексей Зинин рассказывал, что звал вас в клуб.

— Да, предложение было. Я хорошо знаю Алексея Зинина по совместной работе в венгерском «Дебрецене» и отношусь к нему с уважением. Насколько я помню, не было возможности договориться – тогда я продлил контракт с «Дебреценом». На этом и остановились, в футболе это абсолютно нормальная ситуация.

— Зимой слухи отправляли вас в «Рубин». Были контакты?

— Знаю, что были разговоры с моим агентом, но больше сказать не могу, — сказал тренер в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

Напомним, Благоевич возглавил «Акрон» в июне этого года.