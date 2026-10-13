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Тренер «Акрона» Благоевич выделил игру «Ростова» при Альбе в первой трети сезона РПЛ

Тренер «Акрона» Благоевич выделил игру «Ростова» при Альбе в первой трети сезона РПЛ
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Тренер «Акрона» Срджан Благоевич выделил игру «Ростова» при Джонатане Альбе в первой трети сезона Альфа-Банк РПЛ.

«Я всегда сосредоточен только на командах, против которых играю. Только следующий соперник. Но вот первое, что приходит в голову: мне очень понравился «Ростов» (разговор состоялся до матча с «Ростовом». — Прим. «Чемпионата»). Некоторые вещи из их игры, особенно способ прессинга, игра в обороне и смены схем – для меня это очень интересно. Мне нравится смотреть на команды, где есть понятный механизм, повторяющийся каждую игру. Это интересные команды со своим лицом, где есть что-то необычное», — сказал Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Джонатан Альба присоединился к клубу в 2018 году в качестве тренера-аналитика. В феврале 2025 года, после того как Валерий Карпин сосредоточился на работе со сборной России, Альба возглавил команду. «Ростов» объявил об увольнении тренера в конце сентября.

В начале октября «Родина» объявила о назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера.

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