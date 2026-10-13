Гурцкая рассказал, что будет с «Балтикой», если на место Маргаряна придёт сын Талалаева

Футбольный агент Тимур Гурцкая порассуждал на тему поиска «Балтикой» нового спортивного директора.

Ранее «Балтика» объявила об уходе Армена Маргаряна с поста спортивного директора клуба.

– Уход Маргаряна означает усиление позиций Талалаева?

– Очень важно, кого «Балтика» возьмёт теперь. Если они возьмут кого-то из блока, который хочет Талалаев, значит, они полностью верят в тренера.

– По моим ощущениям, Талалаев хотел бы, чтобы это был он.

– Нет.

– А кто? Сын? В январе он говорил: «Мы работали в другом клубе, когда спортивным директором был Андрей Андреевич, и всё было в порядке. Армена мы должны ещё подтягивать до нашего уровня».

– Я этого не понимаю. Хорошо, когда тренер говорит, какие игроки ему нужны или не нужны. Я против того, чтобы футболиста приводили, потому что кто-то решил без тренера, что он должен быть в клубе. Но и чтобы тренер выбирал игрока, я тоже категорически против. Должен быть спортивный отдел, который понимает, что на случай отставки тренера футболист не уедет вместе с ним. Не за тренерские деньги этот игрок куплен.

– Можно ли назвать уход Маргаряна победой Талалаева?

– На бумаге – да. Если придёт Дима Андреев, тогда позиции останутся на том же месте. Клуб будет работать. Я очень тепло отношусь к Диме, удивлён, что он столько лет без работы. Если придёт сын, тогда это не просто победа Талалаева. Это клуб вывесил белый флаг, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Ранее Маргарян трудился в селекционных и скаутских отделах петербургского «Зенита», московского «Локомотива», самарских «Крыльев Советов», «Пари НН» и столичного «Динамо».