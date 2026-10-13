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«Были более статусные тренеры». Гурцкая высказался о назначении Альбы в «Родину»

«Были более статусные тренеры». Гурцкая высказался о назначении Альбы в «Родину»
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации с назначением нового главного тренера «Родины» Джонатана Альбы.

– Вам не кажется, что Альба – максимально странный выбор?
– Я думаю, что с теми тренерами, которых Ломакин хотел видеть во главе «Родины», он не договорился.

– Кто это был?
– Это были не испанцы.

– Статусные тренеры?
– Были более статусные тренеры. Нужно было быстро взять тренера, а Ломакин раньше был влюблён в испанскую тренерскую школу, – сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В осеннюю международную паузу Альба был уволен из «Ростова», затем специалист возглавил «Родину», подписав контракт до лета 2028 года.

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