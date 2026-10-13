Холанд может уйти из «Манчестер Сити» ради перехода в «Барселону» — El Nacional

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассматривает возможность продолжения карьеры в «Барселоне». Об этом сообщает El Nacional.

По данным источника, 26-летний норвежец хотел бы выступать за каталонский клуб вместе с Ламином Ямалем. Форвард, как утверждается, считает, что его время в манчестерской команде подходит к концу, и может покинуть её по окончании сезона.

Ещё одним обстоятельством, способным повлиять на решение Холанда, называют потенциальные санкции против «Манчестер Сити» в рамках разбирательства по делу о возможных нарушениях финансовых правил.

По информации издания, представители норвежца готовы обсудить возможный трансфер с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. При этом переговоры пока не привели к конкретным договорённостям.