Туран отказался возглавить сборную Турции, но федерация предложила совмещение с «Шахтёром»

Турецкая футбольная федерация предложила главному тренеру «Шахтёра» Арде Турану возглавить национальную сборную, однако специалист отказался от этого предложения. Об этом сообщает аккаунт Boşuna Tıklama с миллионной аудиторией в соцсети X.

По информации источника, Туран объяснил своё решение нежеланием бросать украинский клуб в непростой период.

«Клуб не хочет, чтобы я уходил, и я тоже не могу бросить его на полпути, пока идёт конфликт», — заявил тренер.

В ответ в федерации сообщили, что готовы разрешить Турану совмещать работу в клубе и национальной команде.

Об ответе Турана пока не сообщается. Напомним, недавно пост главного тренера сборной Турции покинул Винченцо Монтелла.