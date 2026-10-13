15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

13 октября главные новости спорта, футбол, АЛЧ, хоккей, НХЛ, КХЛ, НБА, результаты, теннис, WTA

Криштиану Роналду снова забил за «Аль-Наср», голы двух россиян в НХЛ. Главное к утру
Комментарии

Гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Нефтчи» в матче азиатской Лиги чемпионов, «Миннесота Уайлд» обыграла «Вегас Голден Найтс» в НХЛ благодаря голам Максима Шабанова и Данилы Юрова, а также ассисту Кирилла Капризова, «Металлург» Магнитогорск в гостях победил нижегородское «Торпедо» в овертайме в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Нефтчи» в матче азиатской Лиги чемпионов.
  2. «Миннесота» обыграла «Вегас» 4:2 в НХЛ. У Шабанова и Юрова — голы, у Капризова — ассист.
  3. «Металлург» в гостях победил «Торпедо» в овертайме.
  4. «Ак Барс» проиграл «Сочи» и продлил серию поражений до четырёх матчей.
  5. Минское «Динамо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами».
  6. Гол Грицюка не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Оттавой».
  7. «Бруклин» обыграл «Вашингтон» в предсезонном матче НБА. Дёмин набрал четыре очка.
  8. Роналду забил 981-й гол в карьере в матче азиатской Лиги чемпионов.
  9. Лея Гарифуллина впервые в карьере стала чемпионкой России по шахматам.
  10. Людмила Самсонова обыграла Синякову в первом круге турнира в Ухане. Далее — Свитолина.
Материалы по теме
Топ-события вторника: Батраков против «Барселоны» в ЛЧ, Кубок России, теннис и хоккей
Топ-события вторника: Батраков против «Барселоны» в ЛЧ, Кубок России, теннис и хоккей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android