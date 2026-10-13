Криштиану Роналду снова забил за «Аль-Наср», голы двух россиян в НХЛ. Главное к утру

Гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Нефтчи» в матче азиатской Лиги чемпионов, «Миннесота Уайлд» обыграла «Вегас Голден Найтс» в НХЛ благодаря голам Максима Шабанова и Данилы Юрова, а также ассисту Кирилла Капризова, «Металлург» Магнитогорск в гостях победил нижегородское «Торпедо» в овертайме в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».