Криштиану Роналду снова забил за «Аль-Наср», голы двух россиян в НХЛ. Главное к утру
Гол Криштиану Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Нефтчи» в матче азиатской Лиги чемпионов, «Миннесота Уайлд» обыграла «Вегас Голден Найтс» в НХЛ благодаря голам Максима Шабанова и Данилы Юрова, а также ассисту Кирилла Капризова, «Металлург» Магнитогорск в гостях победил нижегородское «Торпедо» в овертайме в КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Нефтчи» в матче азиатской Лиги чемпионов.
- «Миннесота» обыграла «Вегас» 4:2 в НХЛ. У Шабанова и Юрова — голы, у Капризова — ассист.
- «Металлург» в гостях победил «Торпедо» в овертайме.
- «Ак Барс» проиграл «Сочи» и продлил серию поражений до четырёх матчей.
- Минское «Динамо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами».
- Гол Грицюка не спас «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Оттавой».
- «Бруклин» обыграл «Вашингтон» в предсезонном матче НБА. Дёмин набрал четыре очка.
- Роналду забил 981-й гол в карьере в матче азиатской Лиги чемпионов.
- Лея Гарифуллина впервые в карьере стала чемпионкой России по шахматам.
- Людмила Самсонова обыграла Синякову в первом круге турнира в Ухане. Далее — Свитолина.
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