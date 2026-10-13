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Радимов рассказал, чем выгоден нынешний формат Кубка России

Радимов рассказал, чем выгоден нынешний формат Кубка России
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Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил, что современный формат FONBET Кубка России по футболу выгоден с коммерческой точки зрения.

«Если мы говорим о популяризации футбола, то необходимо вернуться к прежнему формату Кубка России с обычной сеткой плей‑офф. Если мы говорим о коммерческой составляющей, зарабатывании денег и маркетинге, то нынешний формат, конечно, более выгоден. Потому что сейчас гранды чаще доходят до высших стадий. Ведущие команды РПЛ обязаны и должны стремиться выиграть все возможные трофеи, включая кубковые турниры», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) обсуждалось создание рейтинга клубов, который планируется учитывать при жеребьёвке группового этапа Пути РПЛ Кубка России, чтобы стимулировать клубы добиваться высокого результата.

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