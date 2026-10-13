Роналду прокомментировал победу «Аль‑Насра» над «Нефтчи» в Лиге чемпионов АФК

Нападающий саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после победы команды во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК. В домашнем поединке «Аль‑Наср» обыграл узбекистанский «Нефтчи» со счётом 3:1, а сам Роналду отметился одним из голов. Этот мяч стал 981‑м для 41‑летнего португальца.

«Это была важная победа. Наша команда продолжает строиться», — написал Роналду в социальной сети.

После двух туров и у «Аль‑Насра», и у «Нефтчи» по три очка. В следующем туре 26 октября «Аль‑Наср» примет на своём поле «Аль‑Васл» из ОАЭ, а «Нефтчи» в тот же день сыграет дома с саудовским клубом «Аль‑Иттихад».