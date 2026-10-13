Роналду прокомментировал победу «Аль‑Насра» над «Нефтчи» в Лиге чемпионов АФК
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Нападающий саудовского «Аль‑Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост после победы команды во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов АФК. В домашнем поединке «Аль‑Наср» обыграл узбекистанский «Нефтчи» со счётом 3:1, а сам Роналду отметился одним из голов. Этот мяч стал 981‑м для 41‑летнего португальца.
Элитная Лига Чемпионов АФК . Западный регион. 2-й тур
12 октября 2026, понедельник. 21:15 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд, Саудовская Аравия
Окончен
3 : 1
Нефтчи Ф
Фергана, Узбекистан
1:0 Анжело – 33' 2:0 Роналду – 42' 2:1 Одилов – 51' 3:1 Gofurov – 78'
Удаления: нет / Алибаев – 65'
«Это была важная победа. Наша команда продолжает строиться», — написал Роналду в социальной сети.
После двух туров и у «Аль‑Насра», и у «Нефтчи» по три очка. В следующем туре 26 октября «Аль‑Наср» примет на своём поле «Аль‑Васл» из ОАЭ, а «Нефтчи» в тот же день сыграет дома с саудовским клубом «Аль‑Иттихад».
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