Расписание матчей Кубка России — 2026/2027 по футболу на 13 октября

Сегодня, 13 октября, состоятся матчи пятого раунда Пути регионов и 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка России на 13 октября (время московское):

16:00. «Спартак» Кострома – «Челябинск»;

18:30. «Локомотив» – «Акрон»;

20:45. «Краснодар» – «Факел».

Действующим победителем Кубка России является московский «Спартак». В Суперфинале предыдущего розыгрыша красно-белые победили «Краснодар». Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказались москвичи — 4:3. Рекордсменами по числу побед в Кубке России являются «Локомотив» и ЦСКА, которые выигрывали трофей по девять раз.