Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 13 октября

Сегодня, 13 октября, пройдут матчи 2-го тура группового этапа общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, общий этап, 13 октября (время московское):

19:45. «Ланс» – «Спортинг»;

19:45. «Сабах» – «Славия» Прага;

22:00. «Викинг» – «Бавария»;

22:00. «Атлетико» Мадрид – «Манчестер Юнайтед»;

22:00. «Вильярреал» – «Наполи»;

22:00. «Галатасарай» – «Барселона»;

22:00. «РБ Лейпциг» – «ПСВ Эйндховен»;

22:00. «Интер» – «Брюгге»;

22:00. «Арсенал» – «Лилль».

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1, 4:3 пен. Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.