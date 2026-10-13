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Расписание матчей общего этапа Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 13 октября 2026 года

Расписание матчей Лиги чемпионов — 2026/2027 по футболу на 13 октября
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Сегодня, 13 октября, пройдут матчи 2-го тура группового этапа общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Лига чемпионов, общий этап, 13 октября (время московское):

19:45. «Ланс» – «Спортинг»;
19:45. «Сабах» – «Славия» Прага;
22:00. «Викинг» – «Бавария»;
22:00. «Атлетико» Мадрид – «Манчестер Юнайтед»;
22:00. «Вильярреал» – «Наполи»;
22:00. «Галатасарай» – «Барселона»;
22:00. «РБ Лейпциг» – «ПСВ Эйндховен»;
22:00. «Интер» – «Брюгге»;
22:00. «Арсенал» – «Лилль».

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен». В финале турнира сезона-2025/2026 парижский клуб одержал победу над лондонским «Арсеналом» — 1:1, 4:3 пен. Финал нынешнего розыгрыша турнира состоится 5 июня 2027 года на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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