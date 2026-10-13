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Артём Карпукас обозначил лучшего игрока в РПЛ

Артём Карпукас обозначил лучшего игрока в РПЛ
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Полузащитник петербургского «Зенита» Артём Карпукас рассказал, кого считает лучшим футболистом Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги на данный момент. Он отметил своего одноклубника — полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

— Кто лучший игрок Российской Премьер-Лиги на данный момент?
— Максим Глушенков. Почти в каждой игре у него результативное действие. Он всегда влияет на результат, — сказал Артём Карпукас в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в текущем сезоне РПЛ Глушенков лидирует в бомбардирской гонке. Он провёл девять матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи.

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