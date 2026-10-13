«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 13 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Последние пять матчей «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» друг с другом:

01.08.2026. Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 2:1;

30.07.2022. Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 0:1;

15.03.2022. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 0:1;

23.02.2022. Лига чемпионов. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1;

06.11.1991. Кубок обладателей кубков. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 1:1.

С историей личных встреч «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.