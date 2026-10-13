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Атлетико — Манчестер Юнайтед: как команды играли друг с другом последние пять матчей

«Атлетико» — «Манчестер Юнайтед»: как команды играли друг с другом последние пять матчей
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Сегодня, 13 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/2027, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих команд в последних пяти официальных матчах друг с другом.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

Последние пять матчей «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» друг с другом:

01.08.2026. Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 2:1;
30.07.2022. Товарищеские матчи. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 0:1;
15.03.2022. Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 0:1;
23.02.2022. Лига чемпионов. «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» — 1:1;
06.11.1991. Кубок обладателей кубков. «Манчестер Юнайтед» — «Атлетико» — 1:1.

С историей личных встреч «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» можно ознакомиться по ссылке.

Календарь матчей Лиги чемпионов сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2026/2027
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