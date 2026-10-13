Полузащитник «Зенита» Карпукас высказался о сложности игры против аутсайдеров РПЛ

Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас высказался о результатах петербургского клуба. Также он заявил о сложности игры против команд из низшей части турнирной таблицы Альфа-Банк РПЛ.

«Из такого тяжёлого календаря мы одержали четыре победы в пяти последних играх. Посмотрим, с кем будет играть легче… С первой восьмёркой или второй. Против второй восьмёрки нужно постоянно взламывать, позиционная атака — самая тяжёлая. Я дебютировал за «Зенит» в матче со «Спартаком», со стороны показалось, что они в хорошем игровом тонусе, хороший футбол показывают», — сказал Артём Карпукас в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».