Экс-игрок «МЮ» призвал к строгому наказанию «Ман Сити» за нарушения финансовых правил

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам считает, что «Манчестер Сити» следует наказать как можно строже. Напомним, «горожан» признали виновными в нарушении финансовых правил АПЛ в период с 2009 по 2018 год.

«Считаю, титулы нужно отобрать: клуб явно жульничал, чтобы их завоевать. И тут я целиком на стороне Петера Шмейхеля — без наказания никак.

АПЛ должна сделать из этой истории наглядный урок: пусть все видят, чем оборачивается обман», — приводит слова Стама Manchester Evening News.

Яп Стам выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1998 по 2001 год.

После шести игр АПЛ «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков.