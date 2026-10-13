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Экс-игрок «МЮ» призвал к строгому наказанию «Ман Сити» за нарушения финансовых правил

Экс-игрок «МЮ» призвал к строгому наказанию «Ман Сити» за нарушения финансовых правил
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Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Яп Стам считает, что «Манчестер Сити» следует наказать как можно строже. Напомним, «горожан» признали виновными в нарушении финансовых правил АПЛ в период с 2009 по 2018 год.

«Считаю, титулы нужно отобрать: клуб явно жульничал, чтобы их завоевать. И тут я целиком на стороне Петера Шмейхеля — без наказания никак.

АПЛ должна сделать из этой истории наглядный урок: пусть все видят, чем оборачивается обман», — приводит слова Стама Manchester Evening News.

Яп Стам выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1998 по 2001 год.

После шести игр АПЛ «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу, набрав 18 очков.

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