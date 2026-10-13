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Главный тренер «Акрона» Благоевич ответил, знал ли о существовании клуба год назад

Главный тренер «Акрона» Благоевич ответил, знал ли о существовании клуба год назад
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Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич ответил, знал ли о существовании тольяттинского клуба год назад.

«Знал, но совсем немного. Я следил за российским футболом, но, конечно, не мог быть глубоко погружён в структуру «Акрона». Узнать больше о клубе мне помогли знакомые, которые тут играли раньше и играют сейчас, – Иван Рогач и Стефан Лончар. Со вторым я работал в Венгрии. Когда говорил с ними, получал отличные отзывы о клубе, организации, об отношении к людям. Сразу понял, что «Акрон» развивается и старается сделать шаг вперёд», — сказал Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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