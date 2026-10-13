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Экс-игрок сборной Аргентины Алехандро Гомес: грущу по временам, когда играл вместе с Месси

Экс-игрок сборной Аргентины Алехандро Гомес: грущу по временам, когда играл вместе с Месси
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Бывший полузащитник сборной Аргентины Алехандро Гомес поделился эмоциями в связи с уходом нападающего Лионеля Месси из национальной команды. 39-летний форвард провёл прощальный матч за сборную Аргентины 7 октября. «Альбиселесте» победили Бенин со счётом 3:0. Месси отметился голом и двумя результативными передачами.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
07 октября 2026, среда. 02:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Бенин
1:0 Отаменди – 48'     2:0 Пас – 61'     3:0 Месси – 71'    

«Уход Месси из сборной Аргентины — это очень грустно. Теперь у всех на душе образуется огромная пустота — и у аргентинцев, и у всего мирового футбола. Лео — уникальный игрок. Надеюсь, что скоро среди молодёжи появятся подобные.

Я написал Месси и поблагодарил за то, что он дал сборной. За советы и помощь, которую он оказал всей команде. Я грущу по тем временам, когда мы играли вместе», — сказал Гомес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Месси дебютировал за основную сборную Аргентины 17 августа 2005 года в товарищеском матче с Венгрией. За этот период футболист в составе национальной команды стал чемпионом мира (2022), выиграл Финалиссиму (2022) и дважды завоевал Кубок Америки (2021, 2024).

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