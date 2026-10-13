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«Пути назад не было». Карпукас высказался по итогам матча «Краснодар» — «Зенит»

«Пути назад не было». Карпукас высказался по итогам матча «Краснодар» — «Зенит»
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Футболист «Зенита» Артём Карпукас высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Петербуржцы одержали победу со счётом 3:2.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Была самоуверенность, что доведём матч до победы, где‑то расслабились, позволили себе недобегать. Думал, что будет всё спокойнее, чем получилось на самом деле. Смотрели на текущую ситуацию в таблице, «Краснодар» опережал нас на три очка, поэтому назад пути не было, нужно было побеждать. Возможно, после паузы на матчи сборных мы были не в оптимальных кондициях. Может, из‑за этого «Краснодару» удалось изменить ход игры», — сказал Карпукас в эфире телеканала «Матч ТВ».

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