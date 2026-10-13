«Пути назад не было». Карпукас высказался по итогам матча «Краснодар» — «Зенит»

Футболист «Зенита» Артём Карпукас высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Петербуржцы одержали победу со счётом 3:2.

«Была самоуверенность, что доведём матч до победы, где‑то расслабились, позволили себе недобегать. Думал, что будет всё спокойнее, чем получилось на самом деле. Смотрели на текущую ситуацию в таблице, «Краснодар» опережал нас на три очка, поэтому назад пути не было, нужно было побеждать. Возможно, после паузы на матчи сборных мы были не в оптимальных кондициях. Может, из‑за этого «Краснодару» удалось изменить ход игры», — сказал Карпукас в эфире телеканала «Матч ТВ».