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Гурцкая назвал российского футболиста, который ему не нравится как человек

Гурцкая назвал российского футболиста, который ему не нравится как человек
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Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая назвал российского футболиста, который ему не нравится как человек. Так, Гурцкая сообщил, что ему неприятен нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Соболев. На данный момент Соболев — один из двух лучших бомбардиров Альфа-Банк РПЛ. На его счету восемь забитых мячей.

— У меня есть любимый игрок в Санкт-Петербурге.

— Кто?
— Волков.

— А Соболев?
— Соболев… Нет, Соболев, понимаешь, я его… Смотри, как футболиста Соболева… Я к нему отношусь нейтрально. Как человек Соболев мне не нравится. По поведению, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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