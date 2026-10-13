Ривалдо: Симонян оставил большое наследие для тех, кто любит футбол

Легендарный бразильский экс-футболист Ривалдо высказался о ветеране советского футбола Никите Симоняне. Вчера, 12 октября 2026 года, исполнилось 100 лет со дня рождения олимпийского чемпиона 1956 года, легенды «Спартака» Никиты Симоняна.

«Хотелось бы отдать Симоняну дань уважения за то, каким он был тренером, каким был игроком. Он оставил большое наследие для России и для тех, кто любит футбол», — сказал Ривалдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет. В составе «Спартака» Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока и дважды – в качестве главного тренера команды. Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.