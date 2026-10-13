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Сербский тренер «Акрона» Благоевич: Тольятти напоминает мне Белград

Сербский тренер «Акрона» Благоевич: Тольятти напоминает мне Белград
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Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич поделился впечатлениями от города Тольятти. Он сравнил Тольятти с сербским городом Белградом.

«Город напоминает мне место в Белграде, где я жил. Называется Новый Белград. Похожие здания, бульвары – мне уже понятно, как здесь жить. Практически ничего нового. Но я ещё не увидел в Тольятти столько, сколько хотелось бы, – работа тренера не оставляет много свободного времени. Но здесь есть места, где можно его провести, — набережная, рестораны. Неплохо, интересно», — сказал Срджан Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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