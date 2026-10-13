Игонин: Глушенков сильнее всех в России, но, думаю, в Европу он не перейдёт

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался о нападающем сине-бело-голубых Максиме Глушенкове, выразив мнение, что вингер не перейдёт в европейский клуб.

«Глушенков сейчас сильнее всех в России. Он может по-разному выглядеть в том или ином матче, но мы понимаем его потенциал, его уровень. Я считаю Максима самым сильным футболистом нашего чемпионата. Думаю, у него не единожды была возможность перейти в Европу. Он ещё может перебраться в сильную европейскую команду, но, думаю, этого не случится, если учесть нынешние условия и ограничения», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.