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Болельщики «Викинга» запустили фейерверки у отеля «Баварии» перед игрой Лиги чемпионов

Болельщики «Викинга» запустили фейерверки у отеля «Баварии» перед игрой Лиги чемпионов
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Болельщики «Викинга» запустили ночью фейерверки над гостиницей, где остановились игроки мюнхенской «Баварии» перед матчем Лиги чемпионов УЕФА. Игра 2‑го тура общего этапа состоится сегодня, 13 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Люсе‑Арена» в Ставангере. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Викинг
Ставангер, Норвегия
Окончен
3 : 3
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Стенснесс – 2'     2:0 Кристиансен – 38'     2:1 Кейн – 54'     2:2 Кейн – 60'     2:3 Диас – 71'     3:3 Haugen – 90'    
Удаления: нет / Олисе – 74'

В 3-м туре общего этапа «Викинг» встретится с «Астон Виллой» (21 октября), а «Бавария» проведёт матч с «Арсеналом» (21 октября).

Действующим победителем Лиги чемпионов является «ПСЖ». В финале минувшего розыгрыша соревнования парижский клуб победил лондонский «Арсенал» — 1:1, 4:3 пен. «ПСЖ» также выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2024/2025.

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