Леонид Слуцкий раскрыл, почему выступает против перехода Александра Головина в клуб РПЛ

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, почему он возражает против того, чтобы полузащитник «Монако» Александр Головин перешёл в какой-либо клуб Альфа-Банк РПЛ. В летнее трансферное окно интерес к Головину проявляли «Спартак» и «Зенит».

— Мы не можем не обсудить Головина.

— При чём тут Головин?

— Мы на разные темы разговариваем. Мне кажется, он скучает по борщу. Как вы думаете, насколько высока вероятность, что уже зимой вы будете ему лично готовить борщи в Москве?

— Надеюсь, что такого не произойдёт. Хотя бы до конца сезона…

— Нет, а скажите, почему вы категорически против, чтобы он вернулся в РПЛ? Например, в сравнении, что если он поедет в Саудовскую Аравию.

— Он сейчас находится вообще в лучшем своём состоянии за все годы игры в футбол. Он там суперлидер, играет «десятку» наконец-то. Новый тренер стал ставить его на оптимальную для него позицию. И уезжать… «ПСЖ» они обыграли, отдал голевую. Они на первом месте. Ну зачем уезжать в РПЛ? — сказал Слуцкий в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.