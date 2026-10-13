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Главный тренер «Акрона» Благоевич: моя задача — вывести клуб на новый уровень

Главный тренер «Акрона» Благоевич: моя задача — вывести клуб на новый уровень
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Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич высказался о назначении в тольяттинский клуб, а также сообщил о своих задачах в команде.

— Как проходил ваш переход в «Акрон» – от первого разговора до подписания контракта?
— В Сербии закончился сезон, а «Акрон» играл стыковые матчи с «Ротором». Уже тогда знал, что клуб остался без тренера, а потом связались со мной. С самого начала для меня было важно понять не только условия контракта, но ещё и то, чего клуб хочет от тренера. Я почувствовал, что в «Акроне» хотят не просто пережить следующий сезон, а развивать команду, футболистов, обрести определённую игровую идентичность. А что самое важное, руководство узнало очень многое про меня, изучило мою предыдущую работу и дало понять, чего они ждут. Я из тех тренеров, которым интересно не просто управлять командой, а строить её. Проект «Акрона», который постоянно развивается и прогрессирует, хочет построить что-то новое и считает, что я для этой истории подхожу, – вот это меня привлекло.

— Ваша задача – вывести «Акрон» на новый для себя уровень?
— Да. По-моему, это нормально – у каждого клуба свои амбиции. «Акрон» за восемь лет добрался до приличного этапа, а для выхода на следующий нужно постараться. До сих пор «Акрон» развивается каждый год. Всегда хочется большего, но сделать шаг выше нелегко. Нужно время, терпение и очень много работы. В разговорах мы с руководством поняли друг друга: моя задача – сделать так, чтобы «Акрон» был конкурентоспособен в РПЛ, строить новую футбольную идентичность команды и развивать игроков. Мы только начали и держимся этого направления.

Должен добавить, что ситуация у «Акрона» непростая. Это единственный клуб, который, можно сказать, каждый матч играет на выезде. Не иметь возможности выступать в своём городе – Тольятти – это недостаток для команды и болельщиков. В этом плане мы отличаемся от всех остальных клубов лиги, потому что в том же Краснодаре на домашние матчи команды приходят по 30 тысяч болельщиков, у остальных – по 10-15 тысяч. У нас нет таких возможностей. Всё это влияет на нашу работу – надеюсь, в будущем станет лучше, — сказал Срджан Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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