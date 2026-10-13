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Ролан Гусев подверг критике игру «Родины»

Ролан Гусев подверг критике игру «Родины»
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Российский тренер Ролан Гусев подверг критике московскую «Родину» за игру в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ. Команда уступила ЦСКА со счётом 0:3.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    

«От «Родины» ждал большего. Очки на вес золота, и нужно цепляться за них в каждом матче. Была трёхнедельная пауза, чтобы начать исправлять ситуацию. Но ничего этого мы [в 10-м туре РПЛ] не увидели.

Назначение Альбы? Три недели назад было ясно, что именно он возглавит «Родину». Наверное, руководство понимало, для чего это делает. Думал, как-то будут договариваться, чтобы он целенаправленно готовил команду всё это время», — приводит слова Гусева Rusfootball.

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