Ролан Гусев подверг критике игру «Родины»
Поделиться
Российский тренер Ролан Гусев подверг критике московскую «Родину» за игру в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ. Команда уступила ЦСКА со счётом 0:3.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24' 2:0 Обляков – 35' 3:0 Обляков – 80'
«От «Родины» ждал большего. Очки на вес золота, и нужно цепляться за них в каждом матче. Была трёхнедельная пауза, чтобы начать исправлять ситуацию. Но ничего этого мы [в 10-м туре РПЛ] не увидели.
Назначение Альбы? Три недели назад было ясно, что именно он возглавит «Родину». Наверное, руководство понимало, для чего это делает. Думал, как-то будут договариваться, чтобы он целенаправленно готовил команду всё это время», — приводит слова Гусева Rusfootball.
Материалы по теме
Комментарии
- 18 октября 2026
-
23:30
-
23:10
-
23:02
-
23:01
-
22:54
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:36
-
22:33
-
22:06
-
21:55
-
21:54
-
21:51
-
21:46
-
21:41
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:25
-
21:24
-
21:24
-
21:20
-
21:18
-
21:16
-
21:16
-
21:06
-
20:59
-
20:59
-
20:56
-
20:55
-
20:54
-
20:53
-
20:50
-
20:44