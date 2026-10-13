Ролан Гусев подверг критике игру «Родины»

Российский тренер Ролан Гусев подверг критике московскую «Родину» за игру в 10-м туре Альфа-Банк РПЛ. Команда уступила ЦСКА со счётом 0:3.

«От «Родины» ждал большего. Очки на вес золота, и нужно цепляться за них в каждом матче. Была трёхнедельная пауза, чтобы начать исправлять ситуацию. Но ничего этого мы [в 10-м туре РПЛ] не увидели.

Назначение Альбы? Три недели назад было ясно, что именно он возглавит «Родину». Наверное, руководство понимало, для чего это делает. Думал, как-то будут договариваться, чтобы он целенаправленно готовил команду всё это время», — приводит слова Гусева Rusfootball.