Нападающий «Родины» Тимошенко: Альба — очень позитивный человек, мы уже привыкаем

Нападающий «Родины» Иван Тимошенко поделился мнением о новом тренере московской команды Джонатане Альбе. Испанец возглавил «Родину» этой осенью.

«У нового тренера есть своё видение, мы стараемся привыкать к требованиям. Перед матчем с ЦСКА на это было мало времени — дней пять прошло. Но всё равно уже есть какой-то рисунок того, что хочет Альба.

Джонатан — очень позитивный человек со своим видением футбола, требованиями, схемой. Мы как футболисты уже потихоньку к этому привыкаем. Думаю, всё должно получиться», — сказал Иван Тимошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.