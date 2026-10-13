Обладатель «Золотого мяча» Ривалдо оценил шансы Сафонова на премию лучшему вратарю мира

Бывший бразильский нападающий, обладатель «Золотого мяча» Ривалдо оценил шансы российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на премию лучшему вратарю мира. Сафонов попал в шорт-лист из 10 претендентов на награду имени легендарного Льва Яшина.

«Конечно, я слежу за карьерой Матвея Сафонова. Это великий и очень хороший вратарь. У него есть все шансы на то, чтобы получить премию лучшему вратарю в мире», — сказал Ривалдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В составе парижан он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции и другие трофеи.