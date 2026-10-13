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Обладатель «Золотого мяча» Ривалдо оценил шансы Сафонова на премию лучшему вратарю мира

Обладатель «Золотого мяча» Ривалдо оценил шансы Сафонова на премию лучшему вратарю мира
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Бывший бразильский нападающий, обладатель «Золотого мяча» Ривалдо оценил шансы российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на премию лучшему вратарю мира. Сафонов попал в шорт-лист из 10 претендентов на награду имени легендарного Льва Яшина.

«Конечно, я слежу за карьерой Матвея Сафонова. Это великий и очень хороший вратарь. У него есть все шансы на то, чтобы получить премию лучшему вратарю в мире», — сказал Ривалдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с 2024 года. В составе парижан он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА, чемпионат Франции и другие трофеи.

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