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Стивен Джеррард: каждый, кто связан с «Сити», должен задуматься о том, что он украл

Стивен Джеррард: каждый, кто связан с «Сити», должен задуматься о том, что он украл
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Бывший капитан и полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард заявил, что не стал бы принимать чемпионскую медаль АПЛ из-за дела «Манчестер Сити».

«Я смирился с тем, что никогда не выигрывал Премьер-лигу. Я не из тех, кто будет сидеть здесь и говорить, что принял бы медаль АПЛ. Но я слышал, как игроки и болельщики «Сити» говорят: «Вы не можете отнять у нас эти моменты». А что насчёт воспоминаний, которые они отняли? Не только у меня и «Ливерпуля», но и у болельщиков «Тоттенхэма», «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и всех остальных. Каждый, кто связан с «Сити», должен задуматься о воспоминаниях, которые они потенциально украли у всех остальных», — приводит слова Джеррарда The Touchline в соцсети X.

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