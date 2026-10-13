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«Хетафе» объявил о подписании экс-защитника «Реала» Даниэля Карвахаля

«Хетафе» объявил о подписании экс-защитника «Реала» Даниэля Карвахаля
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Испанский футбольный клуб «Хетафе» объявил о переходе экс‑защитника мадридского «Реала» Даниэля Карвахаля. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

«За свою карьеру Даниэль Карвахаль завоевал 29 титулов в составе первой команды «Реала» и сборной Испании, в том числе шесть побед в Лиге чемпионов УЕФА и титул чемпиона Европы 2024 года в составе сборной Испании.

От имени футбольного клуба «Хетафе» мы хотим поприветствовать Даниэля Карвахаля и пожелать ему больших успехов на новом этапе карьеры. Добро пожаловать в «Колизей», Дани!» — говорится в заявлении клуба.

Ранее сообщалось, что Ла Лига заблокировала переход Карвахаля в «Хетафе» из‑за подозрительно низкой заявленной зарплаты. Экономический комитет лиги отказался регистрировать сделку, посчитав предложенные условия возможным нарушением правил финансового фэйр‑плей.

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