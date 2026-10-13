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Кэррик назвал «Атлетико» одной из лучших команд Европы перед матчем ЛЧ

Кэррик назвал «Атлетико» одной из лучших команд Европы перед матчем ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик назвал мадридский «Атлетико» одной из лучших команд Европы. Матч 2‑го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между манкунианцами и «матрасниками» пройдёт во вторник, 13 октября, на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
13 октября 2026, вторник. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
2 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Барриос – 1'     2:0 Лукман – 79'    
Удаления: нет / Йоро – 74'

– Ждёте ли вы встречи с Симеоне?
– Я испытываю огромное уважение к нему как к тренеру. Чтобы выстроить сильную команду, нужно время — и тот факт, что он так долго работает в клубе, наглядно показывает его влияние на «Атлетико». Команда действительно опасна, и для нас это серьёзное испытание.

– Что ещё вы можете о нём сказать?
– Мы считаем, что «Атлетико» не уступает ни одной команде в Европе и по праву входит в число лучших клубов континента, — приводит слова Кэррика Manchester Evening News.

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