Кэррик назвал «Атлетико» одной из лучших команд Европы перед матчем ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик назвал мадридский «Атлетико» одной из лучших команд Европы. Матч 2‑го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между манкунианцами и «матрасниками» пройдёт во вторник, 13 октября, на стадионе «Метрополитано» в Мадриде. Начало встречи — в 22:00 мск.

– Ждёте ли вы встречи с Симеоне?

– Я испытываю огромное уважение к нему как к тренеру. Чтобы выстроить сильную команду, нужно время — и тот факт, что он так долго работает в клубе, наглядно показывает его влияние на «Атлетико». Команда действительно опасна, и для нас это серьёзное испытание.

– Что ещё вы можете о нём сказать?

– Мы считаем, что «Атлетико» не уступает ни одной команде в Европе и по праву входит в число лучших клубов континента, — приводит слова Кэррика Manchester Evening News.