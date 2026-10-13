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Благоевич сравнил противостояния «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом» с главным дерби Сербии

Благоевич сравнил противостояния «Спартака» с ЦСКА и «Зенитом» с главным дерби Сербии
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Тренер «Акрона» Срджан Благоевич сравнил матчи «Спартака» и ЦСКА с главным дерби Сербии, в рамках которого встречаются «Црвена Звезда» и «Партизан».

«Я уже понял, что «Спартак» – «Зенит» и ЦСКА – «Спартак» – это очень большие матчи. Но вы спрашиваете об этом человека, который вырос в Белграде и работал в «Партизане». Здесь я не смогу быть объективным (улыбается). Белградское дерби для нас не просто футбольный матч. В этот день меняется город, атмосфера в нём, люди. В Сербии два клуба, «Црвена Звезда» и «Партизан», — за них болеют 90% страны. У российских противостояний есть свои эмоции и своя история, но для меня главное дерби – белградское», — сказал Срджан Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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