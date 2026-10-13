15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Гурцкая ответил, получал ли он претензии за критику от футболистов

Тимур Гурцкая ответил, получал ли он претензии за критику от футболистов
Комментарии

Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая ответил на вопрос, предъявляли ли ему когда-либо футболисты претензии за критику. Гурцкая зачастую резко высказывается о том или ином игроке клубов Альфа-Банк РПЛ.

— Тимур, тебе когда-нибудь кто-нибудь из футболистов предъявлял за твою критику?
— Да.

— Кто?
— Слушай, таких историй было прям много.

— В агрессивной манере?
— А, в агрессивной нет. Не было. Мне один раз был звонок. Звонит Ираклий Квеквескири. Сказал: «Я посмотрел вчера «Итоги», и ты сказал, что я не футболист». Я говорю: «Это оценочное суждение». Он говорит: «Я столько лет стараюсь, всё, а ты сказал, что я не плохо матч сыграл, а [как будто] вообще из другого вида спорта сюда пришёл». Ну как бы всё это было в такой манере… Доброжелательной.

— Тебе было неприятно?
— Мне было всё равно. Но меня это удивило, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Гурцкая назвал российского футболиста, который ему не нравится как человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android