Тимур Гурцкая ответил, получал ли он претензии за критику от футболистов

Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая ответил на вопрос, предъявляли ли ему когда-либо футболисты претензии за критику. Гурцкая зачастую резко высказывается о том или ином игроке клубов Альфа-Банк РПЛ.

— Тимур, тебе когда-нибудь кто-нибудь из футболистов предъявлял за твою критику?

— Да.

— Кто?

— Слушай, таких историй было прям много.

— В агрессивной манере?

— А, в агрессивной нет. Не было. Мне один раз был звонок. Звонит Ираклий Квеквескири. Сказал: «Я посмотрел вчера «Итоги», и ты сказал, что я не футболист». Я говорю: «Это оценочное суждение». Он говорит: «Я столько лет стараюсь, всё, а ты сказал, что я не плохо матч сыграл, а [как будто] вообще из другого вида спорта сюда пришёл». Ну как бы всё это было в такой манере… Доброжелательной.

— Тебе было неприятно?

— Мне было всё равно. Но меня это удивило, — сказал Гурцкая в новом выпуске на YouTube-канале Fonbet.