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Игонин: «Зенит» находится под большим давлением, но остаётся самой сильной командой в РПЛ

Игонин: «Зенит» находится под большим давлением, но остаётся самой сильной командой в РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин заявил, что сине-бело-голубые остаются самой сильной командой в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. После 10 туров чемпионата России этого сезона «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице.

«Впереди у «Зенита» сложные матчи, но думаю, что победа над «Краснодаром» создаёт хороший эмоциональный фон для клуба и болельщиков — давно такого не было. Команда постоянно находится под большим и серьёзным давлением. Даже в тех матчах, когда «Зенит» побеждает, постоянно говорят о недостатках, об отсутствии игры, находят возможность критиковать, всегда требуют большего. При этом команда всё равно остаётся самой сильной в чемпионате, просто это нужно доказывать в каждой игре. Поэтому сейчас победа над принципиальным соперником — то, что было нужно. Теперь «Зениту» будет намного проще подготовиться к следующим матчам», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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