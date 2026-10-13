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Геннадий Орлов выделил провокатора в составе «Краснодара» после матча с «Зенитом»

Геннадий Орлов выделил провокатора в составе «Краснодара» после матча с «Зенитом»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Игра, проходившая на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счётом 3:2 в пользу санкт-петербургской команды.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

«Соотношение по нарушениям 20 к 10 в пользу «Краснодара»! С первой минуты это бросилось в глаза, игроки «Краснодара» не давали футболистам «Зенита» разыгрывать мяч. Тот же Оласа – провокатор. В каждом матче с «Зенитом» это бросается в глаза. Но всё равно – они мастера», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

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