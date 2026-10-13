Геннадий Орлов выделил провокатора в составе «Краснодара» после матча с «Зенитом»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по итогам матча 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом». Игра, проходившая на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась со счётом 3:2 в пользу санкт-петербургской команды.

«Соотношение по нарушениям 20 к 10 в пользу «Краснодара»! С первой минуты это бросилось в глаза, игроки «Краснодара» не давали футболистам «Зенита» разыгрывать мяч. Тот же Оласа – провокатор. В каждом матче с «Зенитом» это бросается в глаза. Но всё равно – они мастера», — сказал Геннадий Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».