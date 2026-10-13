Поль Погба близок к переходу в МЛС после ухода из «Монако» — Конур

Французский полузащитник Поль Погба близок к переходу в МЛС после ухода из «Монако», сообщает Экрем Конур в социальной сети Х.

33‑летний игрок стал свободным агентом в августе после расторжения контракта с «Монако» по взаимному согласию сторон. Представители Погба ведут переговоры с несколькими клубами МЛС. Интерес к полузащитнику проявляли «Нью‑Йорк Сити», «Ди-Си Юнайтед» и «Интер Майами».

Погба выступал за «Монако» в сезоне-2025/2026 в Лиге 1. Также хавбек играл ранее за итальянский «Ювентус» и английский «Манчестер Юнайтед». По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.