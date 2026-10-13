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Тренер «Акрона» Благоевич рассказал о влиянии Беншимола на игру команды

Тренер «Акрона» Благоевич рассказал о влиянии Беншимола на игру команды
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Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич высказался о футболисте тольяттинской команды Жилсоне Беншимоле. За 10 матчей Альфа-Банк РПЛ уроженец Кабо-Верде забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

«Это футболист, который делает разницу на поле. Люблю игроков, у которых есть качества, благодаря которым они на такое способны. У Беншимола есть и недостатки, над которыми надо работать, но он даёт скорость, агрессию, мощность и голы. В том сезоне Жилсон забил десять, а сейчас – уже четыре», — сказал Срджан Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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