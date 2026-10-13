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Экс-тренер Лайонела Адамса высказался о гибели воспитанника ЦСКА

Экс-тренер Лайонела Адамса высказался о гибели воспитанника ЦСКА
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Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич высказался о гибели воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса. Тренер и футболист пересекались в казахстанском клубе «Каспий».

— Для меня это была очень тяжёлая новость. Хорошо помню Лайонела – он уже был частью команды, когда я приехал. Когда услышал, что с ним случилось… Очень жаль. И не только из-за наших хороших отношений – всегда грустно, когда из этого мира уходит такой молодой человек.

— Каким он вам запомнился?
— Мы хорошо поработали, Лео был качественным футболистом. Мы много говорили, потому что он был таким парнем – очень чувствительным, требующим постоянного общения. Были и трудные моменты, но наши отношения только укреплялись, — сказал Срджан Благоевич в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в январе 2026 года Лайонел Адамс выпал из окна жилого дома в Подмосковье и скончался до прибытия медиков.

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