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Сутормин надеется, что Батраков после «Галатасарая» окажется в крупном европейском клубе

Сутормин надеется, что Батраков после «Галатасарая» окажется в крупном европейском клубе
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Футболист воронежского «Факела» Алексей Сутормин высказался об игре полузащитника Алексея Батракова за турецкий «Галатасарай». Он выразил надежду, что после выступления за стамбульский клуб российский хавбек продолжит карьеру в крупном европейском клубе. Летом 21-летний Батраков перешёл в «Галатасарай» из московского «Локомотива». В пяти матчах за новую команду полузащитник отдал две голевые передачи.

— Батраков отдал второй голевой пас за «Галатасарай». Как вам его успехи в Турции?
— Он молодец. Пусть играет, набирается опыта, проявляет себя. Дай бог, чтобы «Галатасарай» был для Батракова перевалочным пунктом перед большим клубом в Европе. Всё в его руках, а мы следим за ним. Для страны и ребят приятно, что у нас появляются футболисты, которые уезжают в Европу и неплохо себя там проявляют. Будем надеяться, чтобы их было больше, — приводит слова Сутормина «Матч ТВ».

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