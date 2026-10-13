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Аршавин обозначил команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ

Аршавин обозначил команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказал мнение, что за победу в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги будут бороться три команды.

— Вы говорили, что «Зенит» через три‑четыре тура будет лидировать с небольшим отрывом. А к зиме какой расклад в таблице видите?
— «Зенит», если будет играть так уверенно и надёжно, как сейчас, дотянет на первом месте к зимней паузе. Мне понравилось, как Алип и Нино в матче с «Краснодаром» справились с Кордобой, а он один из лучших в нашем чемпионате.

— «Зенит» для вас явный фаворит в борьбе за чемпионство?
— Не явный, но за титул будут бороться три команды — «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

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